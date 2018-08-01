Финансировавшей террористов женщине в Петербурге грозит пожизненный срок

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу предъявили обвинение гражданке Узбекистана, которая, по версии следствия, переводила денежные средства представителям международной террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обвинение женщине 1979 года рождения предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). За это преступление, которое трактуется как «финансирование терроризма, может быть назначено пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, находясь на территории Санкт-Петербурга, иностранка получала деньги от различных лиц, связанных с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на нужды террористической организации.

Затем она переводила собранные деньги со своего личного банковского счета в Турецкую республику. Всего обвиняемая отправила переводов на общую сумму около 1 миллиона рублей.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на установление соучастников преступления», — сообщили 1 августа в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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