Жара не убавляется: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Москва, , 13:03 — REGNUM Температура воздуха в Москве и Московской области в ближайшие часы сохранится на уровне +29°С, в связи с чем Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится в сообщении метеослужбы.

Из прогностической карты следует, что серьезную опасность для жителей столичного региона в течение семи часов будет представлять «очень высокая температура».

Добавим, «оранжевый» уровень объявляется в случае, когда погода опасна и имеется вероятность стихийного бедствия и нанесения ущерба.

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