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Жара не убавляется: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Общество

Серьезную опасность для региона представляет «очень высокая температура»

Жара не убавляется: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Александр Комаров © ИА REGNUM
Жара

Москва, 1 августа 2018, 13:03 — REGNUM  Температура воздуха в Москве и Московской области в ближайшие часы сохранится на уровне +29°С, в связи с чем Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится в сообщении метеослужбы.

Из прогностической карты следует, что серьезную опасность для жителей столичного региона в течение семи часов будет представлять «очень высокая температура».

Добавим, «оранжевый» уровень объявляется в случае, когда погода опасна и имеется вероятность стихийного бедствия и нанесения ущерба.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 1 августа ожидается малооблачная погода и +29°С

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