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Сальвини отчитался об успехах в борьбе с нелегальной миграцией

Общество

Глава МВД рассказал, что поток нелегальных мигрантов сократился в семь раз

Сальвини отчитался об успехах в борьбе с нелегальной миграцией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Welcome. Мигранты

Рим, 1 августа 2018, 12:59 — REGNUM  За два месяца работы итальянского коалиционного правительства «Лиги» и «Движения 5 звезд» поток нелегальных мигрантов в страну сократился в семь раз, сообщил на своей странице в Twitter в среду, 1 августа, вице-премьер, глава МВД и глава «Лиги» Маттео Сальвини.

По его данным, с 1 июня по 1 августа 2018 года в Италию прибыли чуть меньше 5000 мигрантов, в то время как в аналогичный период прошлого года — почти 35 000.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных предвыборных обещаний «Лиги». Партия, набравшая в марте 17,4% голосов, за время пребывания у власти увеличила рейтинг до 30%.

Глава МВД запретил вход в итальянские порты кораблям иностранных неправительственных организаций, специализирующихся на доставке мигрантов из территориальных вод Ливии, а в конце июля итальянский корабль впервые подобрал мигрантов с лодок и вернул их в Ливию.

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Политическая жизнь Италии
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