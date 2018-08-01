Чиновники хотят отнять заветную пятерку в дневнике – «Коммунисты России»

Москва, , 12:55 — REGNUM Категорически против реформы оценок в школах выступили «Коммунисты России».

«В СССР мы сумели вырастить многие поколения знающих и трудолюбивых людей, основываясь на пятибальной системе оценок. К этому привыкли в нашей стране, привыкли в семьях. Все без лишних слов понимают: пятерка — молодец, схватил пару — плохо. Ни в коем случае нельзя вносить здесь никаких изменений, которые просто запутают и учеников, и учителей, и родителей. Не будут знать дома, за какую оценку похвалить, а за какую пожурить, мягко говоря», — заявил заместитель председателя ЦК КПКР Сергей Малинкович, сравнив инициативу с повышением пенсионного возраста.

Активисты партии не исключают протестов у Министерства образования.

«Если дойдет до подобного нововведения, мы проведем акции протеста у Министерства образования и его структур в регионах», — сообщил Малинкович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в «Известиях» заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах. Не исключено введение 12-балльной системы оценки знаний.