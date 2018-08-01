Чиновники нашли очередной способ скомпрометировать педагогов в РФ

Москва, , 13:03 — REGNUM Предложение отказаться от пятибалльной системы оценок в российских школах — это хитрый бюрократический ход, цель которого отвлечь внимание общества от реальных проблем и в очередной раз скомпрометировать учителей, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал ИА REGNUM слова замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева, рассказавшего, что его ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы.

«Во-первых, для того, чтобы это сделать, господам из Рособорнадзора придется поменять закон «Об образовании в Российской Федерации», — отметил Луховицкий. — Потому что сейчас все внутренние системы оценивания определяет школа, и когда люди говорят, что везде 5-балльная система, они не совсем правы. Я знаю школы, в которых есть рейтинговые системы, есть те, где используют даже 100-балльную систему. Какая система подходит конкретной школе, по закону определяет сама школа».

Во-вторых, Луховицкий подчеркнул, что сейчас, при существовании ЕГЭ, оценки вообще не имеют никакого значения.

«Никому не важно, что у тебя в аттестате, а важно только одно — какие у тебя баллы ЕГЭ, — сказал профсоюзный лидер. — Поэтому говорить, что какое бы то ни было изменение системы оценок может на что-то повлиять, мягко говоря, непрофессионально».

Также Луховицкий подчеркнул, что заявление о необходимости изменить систему оценок — это очередной удар по учителям.

«Единственный, кто пострадает и кто уже страдает от такого высказывания, — это учителя, — объяснил Луховицкий. — Ведь господин из Рособрнадзора не просто так говорит, что надо систему оценок менять. Он говорит, что учителя плохо работают и не владеют методикой, и это ещё один удар и ещё одно желание смешать учительство с грязью, ну, а если у нас такие плохие учителя, то зачем им платить зарплату. Или зачем им, например, давать пенсию по выслуге лет? Это такой бюрократический хитрый ход, который, скорее всего, не будет реализован, но если и будет, то только для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем и ещё раз скомпрометировать учителей».

Напомним, как сообщили 1 августа «Известия», замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство рассматривает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах.

«Там очень много работы. Многие годы идём к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал чиновник.

С ним согласился руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, который назвал пятибалльную систему «позавчерашней», напомнил, что учителя в школах порой ставят ученикам «три с плюсом» или «четыре с минусом» и призвал «легализовать эти плюсы и минусы».