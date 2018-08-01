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По делу братьев Магомедовых признаны потерпевшими несколько компаний

Общество

Крупных бизнесменов подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате

Москва, 1 августа 2018, 12:34 — REGNUM  Потерпевшими по делу дагестанских бизнесменов братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых признаны несколько компаний, входящих в группу «Сумма». Об этом сообщили в Мосгорсуде.

По словам следователя, в суд уже поданы гражданские иски от ряда компаний, признанных потерпевшими по уголовному делу, фигурантами которого выступают братья Магомедовы. Добавим, крупных бизнесменов подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магомедовы в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств были арестованы в конце марта Тверским судом. В уголовном деле, фигурантами которого выступают бизнесмены, имеется семь эпизодов. Сумма предполагаемого нанесенного ими ущерба — 2,5 млрд рублей.

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Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
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