Прикамье будет экономить на школьных учебниках

Пермь, , 12:36 — REGNUM В Пермском крае в 2018 году закуплено более 356 тыс. экземпляров учебников. На них выделено 126 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Сегодня, 1 августа, на заседании краевого правительства губернатор предложил выгодный вариант приобретения учебников и рабочих тетрадей для школ. Глава региона поручил министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Льву Гершаноку рассмотреть варианты создания единой системы по закупке учебных материалов для образовательных учреждений края. Оптовая закупка учебников и методических материалов позволяет экономить до 30% от стоимости.

Добавим, сейчас в регионе проверяют готовность школ в новому учебном угоду. 1 сентября свои двери должны распахнуть для учеников 2300 общеобразовательных учреждений. На ремонт школ из бюджета выделялось 1,4 млрд рублей, на оборудование — 125 млн рублей. Все школы должны быть приведены в порядок к 15 августа. Сейчас готовность составляет 98% от плана.