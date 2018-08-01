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Иранских паломников дружелюбно встретили в Саудовской Аравии

Общество

Несмотря на сложные отношения между государствами

Эр-Рияд, 1 августа 2018, 12:31 — REGNUM  Иранские паломники поблагодарили власти Саудовской Аравии за оказанный теплый прием, сообщает 1 августа Al Arabia.

Граждане исламской республики отправились в хадж к святым местам, находящимся в королевстве. Они прибыли в Медину. Несмотря на сложные отношения между государствами, отношения к иранским гостям было доброжелательное.

Напомним, каждый верующий мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество к святым местам в Мекке и Медине, данная практика является одним из столпов, на которых держится исламская религия.

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