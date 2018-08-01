Тульских выпускников пытались лишить медалей

Кимовск, Тульская область, , 12:23 — REGNUM Несколько выпускников-отличников одной из школ Тульской области чуть было не остались без заслуженных медалей. Более того, администрация школы потребовала вернуть уже выданные аттестаты, чтобы поменять в них оценки. Прокуратура оценила эти действия как незаконные, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Как сообщили в прокуратуре, в ведомство с заявлением обратилась мама одного из выпускников средней школы №3 города Кимовска. Прокуроры проверили заявление и выяснили: четверым выпускникам 2018 года, получившим аттестаты с отличием, не вручили медали «За особые успехи в учении», как того требует федеральное законодательство. Уже после выдачи аттестатов, в июле, дирекция школы сообщила выпускникам и их родителям, что аттестаты с отличием надо сдать, чтобы заменить их на другие — без отличия. Мотивировало руководство школы такое решение тем, что выпускники при сдаче ЕГЭ по предметам, не являющимся обязательными, получили неудовлетворительные оценки.

Однако, приводит данные прокуратура, в соответствии с приказом Минобрнауки, неудовлетворительные результаты по ЕГЭ по учебным предметам, не являющимися обязательными, не учитываются. Итоговая отметка по этим предметам выставляется, исходя из полугодовых и годовых отметок обучающегося.

Прокуратура внесла в адрес директора школы представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Сейчас все нарушения устранены — выпускники получили свои медали.