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В московском Свиблово до 1 сентября откроется новый учебный комплекс

Общество

Международную школу строили по спецпроекту

В московском Свиблово до 1 сентября откроется новый учебный комплекс
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Новая школа

Москва, 1 августа 2018, 12:23 — REGNUM  Образовательный комплекс международной сети школ Brookes Education Group откроется в московском районе Свиблово до 1 сентября, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Лёвкина, новый комплекс объединит детский сад на 240 мест и школу на 550 мест. В составе комплекса — трехэтажное здание площадью более 18,3 тыс. квадратных метров. Оно построено по спецпроекту и соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие три года в Москве будут построены еще более 120 объектов образования, в которых смогут учиться более 14 тысяч детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин заявил об особом качестве образования в Москве

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