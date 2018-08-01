Петербуржцы приносят цветы к портретам убитых в ЦАР журналистов

Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга приносят цветы к Дому журналиста на Невском проспекте в память о троих российских журналистах, убитых в Центрально-Африканской Республике в ночь на 31 июля.

На тротуаре Невского проспекта у стены Домжура установлен стол с портретами погибших, где можно положить цветы.

«Союз журналистов Санкт-Петербурге и Ленинградской области выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении на сайте творческого союза.

Один из погибших — режиссер документальных фильмов Александр Расторгуев — выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Некоторое время он работал в городском филиале одного из федеральных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, тела убитых российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева — были обнаружены 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР).

По факту гибели трёх российских журналистов Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.