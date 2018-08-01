На юго-востоке катастрофа по ВИЧ, помогите: жители Татарии – Путину

Альметьевск, Татария, , 12:07 — REGNUM Жители городов Татарии — Бугульмы, Лениногорска и Альметьевска с открытым письмом обратились к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят «дать указание минздраву РТ обратить внимание на катастрофическую ситуацию с распространённостью ВИЧ на юго-востоке Республики Татарстан и безотлагательно начать масштабную профилактическую работу». В своей петиции авторы рассказывают о проблемной ситуации, сложившейся в регионе, и, ссылаясь на медицинскую статистику, отмечают, что на начало июля 2018 года количество зарегистрированных случаев на юго-востоке региона уже близко к 2% живущего там населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

О том, что в Татарии ухудшается эпидемиологическая ситуация с ВИЧ, а «денег на профилактику выделяется все меньше», в своей разгромной статье ещё осенью 2017 года писал глава благотворительного фонда охраны здоровья и защиты прав граждан Тимур Исламов. Позднее он сам признался, что на статью были громкие отклики, из которых следовало, что региону «такая слава не нужна», так как в нём — «международные мероприятия», а он пишет «такие пасквили».

Напомним, в начале июля 2018 года фонд признали иноагентом.

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В своём открытом обращении к президенту РФ авторы ссылаются на официальную статистику.

По данным ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения РТ», которое ведёт еженедельный контроль за эпидситуацией по ВИЧ-инфекции в республике, за период с 19 по 25 июля 2018 года в Татарии было выявлено 18 случаев ВИЧ-инфекции. Из них два случая в Альметьевском районе, по одному в Лениногорском и Бугульминском районах. Больше всего случаев было выявлено в Набережных Челнах — пять, и в Казани — четыре. За это время десять больных ВИЧ-инфекцией умерли, а от инфицированных матерей родилось четыре ребёнка.

На 25 июля 2018 года, по данным ГАУЗ, в Татарии зарегистрировано 23 078 случаев ВИЧ-инфекции, из них 21 129 впервые выявлены среди населения региона. Умерли свыше 5,9 тыс. человек, в том числе по причине ВИЧ-инфекции — 1709. На учёте в регионе состоят 13 377 инфицированных, что составляет 0,34% от всего населения региона (3,885 млн человек).

В упомянутом в обращении Альметьевском районе на учёте стоят 1170 человек при зарегистрированных 2309 (1,12% от численности всех жителей). Численность населения района — 205,5 тыс. человек. В Бугульминском районе зарегистрировано 1987 человек с ВИЧ (1,86% от всего населения), а стоят на учёте — 921, при численности населения района около 107 тыс. человек. В Лениногорском районе зарегистрировано 966 человек, а стоит на учёте 421 человек (при численности населения — 83,7 тыс. человек). В обращении не упомянуты Казань, где зарегистрировано 8711, а стоят на учёте 5026 человек, и Набережные Челны — 3473 и 1973 соответственно.

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ», в январе — июне 2018 года с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» зарегистрировано 614 человек против 571 за такой же период 2017 года.

«Ситуация в одном из самых нефтяных регионов страны критическая. На сегодняшний день распространённость ВИЧ в регионе соответствует генерализованной эпидемии. Мы просим рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования из федеральных средств для системы здравоохранения Республики Татарстан в связи со сложившейся катастрофической ситуацией с распространенностью ВИЧ на юго-востоке республики. Мы просим провести оценку соотношения затрат бюджетных средств на профилактику с затратами на лечение. Ведь профилактика — это в том числе и экономия федеральных средств!» — пишут жители Владимиру Путину и просят «обратить внимание региональной власти на проблему и дать указание принять меры по контролю над эпидемиологической ситуацией».

Отметим, по открытым данным, для генерализованной стадии, которую упоминают авторы в своём письме, характерно то, что «эпидемия, «насытившись» в группах риска, широко выходит в народ».