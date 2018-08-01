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В ГД рассчитывают до 2019 года принять закон о соцгарантиях для журналистов

Общество

Речь идет о журналистах, работающих в горячих точках

Москва, 1 августа 2018, 11:44 — REGNUM  В Госдуме соболезнуют родным и близким погибших в ЦАР журналистов и рассчитывают на то, что в осеннюю сессию будет принят закон о социальных гарантиях журналистов, работающих в горячих точках, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») выразил соболезнования родным и близким Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, трагически погибших при выполнении редакционного задания в Центральноафриканской республике.

«Печальное происшествие в очередной раз напоминает нам о рисках и опасностях, являющихся неотъемлемой частью работы медиа. Рассчитываю, что законопроект о социальных гарантиях для журналистов, работающих в горячих точках, будет принят в осеннюю сессию», — отметил также парламентарий.

В ЦАР найдены мертвыми трое журналистов из России, приехавших на съемки документального фильма. По предварительным данным, журналистов убили поздно вечером по дороге из города Сибю.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская дипмиссия не знала о пребывании журналистов в ЦАР

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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