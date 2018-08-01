Военный суд арестовал офицеров ФСБ, боровшихся с коррупцией в ФСИН, — СМИ

Москва, , 11:39 — REGNUM Два офицера элитного управлении «М» ФСБ России арестованы и заключены под стражу в СИЗО «Лефортово», где ранее оказался бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов. Именно его разрабатывали арестованные силовики, передает 1 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что задачей арестованных майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова было выявление злоупотреблений в тюремном ведомстве.

Однако мошенники в погонах попались на противоправной деятельности, не связанной с выполнением ими обязанностей по борьбе с коррупцией в ФСИН. Следствие полагает, что оба контрразведчика участвовали в афере по отчуждению 50% активов небольшого строительного рынка в Москве в пользу третьего лица.

Уголовное дело в отношении «борцов с коррупцией» возбудили следователи центрального аппарата СК России. Решение об аресте подозреваемых вынес Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следователей ГСУ СКР.