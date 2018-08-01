Причины несдачи ЕГЭ по выбору школьниками неизвестны. А дело серьезное

Москва, , 11:30 — REGNUM То, что в лидеры предметов ЕГЭ по выбору, которые школьники не смогли сдать, попали биология и химия — удивлять не должно. Удивляет другое — мы ничего не знаем о причинах того, что один из пяти-шести учеников, вроде как интересуясь предметом и готовясь к нему и в школе, и самостоятельно, сдать его не может, считает постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Ранее Рособрнадзор огласил список предметов ЕГЭ с указанием процента учащихся, не набравших минимального необходимого балла. В этом году его возглавляют биология (17,01%), обществознание (16,43%), химия (15,88%) и информатика (11,51%).

На мой взгляд, это очередной набор цифр ни о чем. Ежегодно процент не сдавших обязательный русский язык колеблется около 1%, базовую математику — 2−3%, но как только речь заходит о дисциплинах по выбору, такой процент увеличивается до 10−20. Сравнивать эти проценты по дисциплине за разные годы можно, только имея по ним задания и описания, поскольку год от года в экзаменационных заданиях, например, меняется число вопросов и, как следствие, количество баллов в разделах базовых и повышенной трудности, меняется вид заданий и пр.

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Год от года топ-участники этого списка разнятся. Неизменным остается тот факт, что в среднем каждый пятый-шестой школьник не набирает минимального балла в категории самых популярных предметов по выбору. Эти цифры ни о чем не говорят, разве что мы зададимся вопросом, 17% для предмета по выбору в условиях, когда, как справедливо отмечает Ольга Васильева, экзаменов четыре, а не 11 — это много или мало?

То есть примерно один из пяти-шести учеников, вроде как интересуясь предметом и готовясь к нему и в школе, и самостоятельно, сдать его не может. Само по себе это удручает, но мы ничего не знаем о причинах и корреляциях.

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Где живут эти дети, укомплектованы ли там школы учителями и ведут ли данные предметы специалисты или просто затыкаются дыры хоть кем-нибудь? Каковы оценки и баллы неуспевающих по обязательным предметам и прочее и прочее?

В целом же лидеры 2018 года — биология и обществознание — дисциплины непростые, тесно связанные со многими другими (биология, например — с химией, физикой, математикой, географией), и то, что именно богатые междисциплинарным компонентом предметы возглавили список в, мягко говоря, не вполне благополучной ситуации в образовании, удивлять, вероятно, не должно.