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Из-за съемок фильма в центре Москве перекроют часть улиц

Общество

Ограничения будут действовать в ночь на 5 августа

Москва, 1 августа 2018, 11:30 — REGNUM  В Центральном округе Москвы будет временно приостановлено движение автотранспорта. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре Транспортного комплекса столицы, это связано с проведением съёмок фильма.

https://twitter.com/DtRoad/status/1024526445761257472

Так, уточняется, что в ночь на 5 августа движение будет полностью перекрыто в Орликовом переулке от улицы Каланчевской до Садового кольца.

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Также ограничения с 22:00 4 августа до 6:00 5 августа будут действовать на участке улицы Каланчевской от Проектируемого проезда №967 до Орликова переулка в сторону Садового кольца.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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