Россия превзошла другие страны по количеству новой бронетехники в войсках

Москва, , 11:17 — REGNUM Количество поставленной в российские войска новой бронетанковой, автомобильной техники и артиллерийского вооружения за последние пять лет вывело Россию в лидеры по этому показателю, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В ходе перевооружения войск введено в эксплуатацию более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники», — сказал замглавы военного ведомства, выступая в преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ.

Он добавил, что в 2017 году Россия по объему новых вооружений возглавила мировой рейтинг, составленный независимыми экспертными агентствами. Сейчас, по словам Булгакова, российская армия располагает более чем 80 образцами современных вооружений по номенклатуре МТО, что соответствует 50% в общем объеме вооружений.

Читайте также: Вице-премьер Борисов: Армия России получит новое стратегическое оружие