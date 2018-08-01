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По каналам Венеции запретили плавать на каяках и надувных лодках

Общество

Местные власти сменили частичный запрет на полный

По каналам Венеции запретили плавать на каяках и надувных лодках
Эдуард Мане. Большой Канал в Венеции (Голубая Венеция). 1874

Венеция, Италия, 1 августа 2018, 11:12 — REGNUM  Власти Венеции запретили плавать по Большому каналу и другим основным рекам города на каяках, катамаранах, каноэ и досках, сообщает информагентство Ansa в среду, 1 августа.

Аналогичный запрет существовал и ранее, но был частичным и распространялся только на первую половину дня всех дней недели, кроме воскресенья. Теперь движение для таких видов судов по основным рекам запрещено полностью, по другим каналам — частично.

Кроме того, полный запрет введен для надувных лодок.

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