Перевозчики в Петербурге предложили поднять тариф на два рубля

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Тариф на проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга может быть повышен с 1 января 2019 года. Это произойдет, если городская власть примет аргументы перевозчиков: ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, нынешняя стоимость проезда в Петербурге действует с января 2017 года. В 2018 году она не изменялась, за исключением отдельных видов проездных. Поездка в метро по жетону обходится в 45 рублей, разовый билет на наземный транспорт — в 40 рублей. Для тех, кто постоянно пользуется многоразовыми проездными билетами, предусмотрены существенные скидки.

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Как сообщает 1 августа «Коммерсантъ», городские перевозчики предложили со следующего года поднять тарифы на два рубля: до 47 рублей в метро, до 42 рублей — в троллейбусе, трамвае и автобусе. Ранее в комитете по тарифам Санкт-Петербурга говорили о том, что хотят сохранить в будущем году действующие тарифы.

По данным источника, себестоимость поездки в метро Петербурга в настоящее время составляет 51,1 рубля, в наземном транспорте — 42,6 рубля. Недополученные доходы перевозчиков компенсируются городским бюджетом.

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