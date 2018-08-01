Пополнение челябинского дорожного фонда связали с майским указом Путина

Челябинск, , 10:54 — REGNUM Перераспределение штрафов от нарушений Правил дорожного движения, собранных в Челябинской области, в региональный дорожный фонд вызвано необходимостью выполнять «майский указ» президента России. Об этом по итогам очередного заседания областного Заксобрания заявил первый вице-спикер парламента Юрий Карликанов.

«Задача стоит снизить количество погибших на дорогах. Вы знаете, что сегодня в Челябинской области погибает в среднем на 100 тысяч населения погибают в среднем 14 человек. Задача стоит к 2024 году довести эту цифру до четырёх человек. Меры, которые сегодня приняты по внесению с 1 января 2019 года дополнительных средств в дорожный фонд, дают возможность более качественно управлять целевыми средствами на дороги», — отметил первый вице-спикер.

Напомним, 31 июля депутаты Заксобрания разрешили перечислять собранные в регионе штрафы за нарушения ПДД в дорожный фонд. Это более 1 млрд рублей в год. Норма начнёт действовать с 1 января 2019 года.

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