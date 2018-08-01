Нет лекарства — нет рецепта: в Зауралье инвалид остался без лечения

Курган, , 10:54 — REGNUM В Курганской области инвалиду отказали в выдаче рецепта на лекарство из-за отсутствия его в аптеке. За нарушения прав пациента участковый врач-терапевт и заведующий поликлиникой получили по выговору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что 59-летний мужчина, страдая кардиологическим заболеванием и имея третью группу инвалидности, принимает препарат «Продакс», который ему ранее выписывали в поликлинике без проблем. Причём данный препарат включён в перечень бесплатных, жизненно важных.

Но при обращении в апреле 2018 года в Гдлянскую больницу мужчине было отказано в выдаче рецепта, так как препарат отсутствовал в местной аптеке.

Прокурор Притбольного района потребовал от руководства сельской больницы принять меры к обеспечению пациента льготным лекарством. Участковому врачу-терапевту и заведующему поликлиникой главным врачом больницы был объявлен выговор.

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