WWF: с 1 августа человечество снова «залезло в карман» к потомкам

Москва, , 10:31 — REGNUM В 2018 году человечество к 1 августа полностью исчерпало запас возобновляемых ресурсов планеты на текущий год и начало жить «в долг». Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

«День экологического долга наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. С каждым годом день экодолга наступает все раньше и раньше: в 1970-м он наступил 23 декабря, в 2000-м — 4 октября, а в 2017-м — 2 августа. Но есть и хорошие новости: за прошедший год мы потеряли всего один день», — говорится в сообщении фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января представители WWF и Германского союза защиты природы (NABU) призвали власти Германии остановить реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Представители WWF и NABU назвали проект газопровода нарушающим экосистему Балтийского моря и вносящим разлад в отношения стран ЕС.

Читайте также: WWF и NABU давят на Меркель в вопросе строительства «Северного потока — 2»