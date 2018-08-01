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В мэрии Ярославля прокомментировали уход главреда «Городского телеканала»

Общество

Этот шаг объяснили семейными обстоятельствами

В мэрии Ярославля прокомментировали уход главреда «Городского телеканала»
Иллюстрация: Страница в Facebook Татьяны Волковой
Татьяна Волкова

Ярославль, 1 августа 2018, 10:26 — REGNUM  Главный редактор рупора мэрии Ярославля — «Городского телеканала» — покидает свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впервые на «ГТ» Татьяна пришла 15 лет назад, а в 2016 году вернулась на телекомпанию.

«Это было очень непростое и интересное время. Теперь и мне и каналу надо идти дальше. Я ухожу в другую сферу деятельности. И в том, что у телекомпании и у меня все будет хорошо, я не сомневаюсь», — написала Татьяна Волкова на своей странице в Facebook .

Как пояснил заместитель мэра Ярославля, курирующий информационную политику, это решение было принято Татьяной Волковой самостоятельно, так как она хочет больше времени уделять семье.

«Нам очень жаль, что Татьяна уходит. Она — настоящий профессионал. К ее решению уделять больше внимания семье мы относимся с пониманием. Кто станет новым главным редактором «Городского телеканала»? Мы будем обсуждать этот вопрос. Надеемся, что Татьяна Волкова нам в этом поможет», — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко изданию «ЯрНьюс».

Так что имя нового главного редактора будет известно в ближайшее время.

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