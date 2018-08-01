В Омске отчаявшиеся дольщики жаждут встречи с Мутко

Омск, , 10:19 — REGNUM В Омске, где сегодня, 1 августа, с рабочим визитом находится вице-премьер России Виталий Мутко, вышли на пикет обманутые дольщики.

Как передают местные массмедиа, около 20 человек собрались у библиотеки им. Пушкина в надежде привлечь внимание властей. Уточняется, что акцию протеста устроили обманутые дольщики дома №25 по ул. 11-й Ремесленной. Дом строится уже более 10 лет. И уже более полутора лет идёт суд над строителем, которого обвиняют в присвоении почти полумиллиарда рублей средств дольщиков.

«Я — мать троих детей, квартиру площадью 58 кв. м купила 10 лет назад за 1,480 млн руб. После банкротства застройщика дольщики за свой счет подвели тепло и свет, охраняли объект. Сумма моих затрат выросла до 2 млн», — цитирует «Омск здесь» пострадавшую Юлию Карачинцеву.

Она рассказала, что в 2016 году областные власти пообещали помочь дольщикам, выделив 70% необходимой для достройки жилья суммы. Дом пообещали достроить в 2018 году, однако чиновники заявили дольщикам, что не могут выделить обещанные деньги.

«Сегодня мы будем стоять весь день, будем ждать Виталия Мутко в надежде привлечь внимание к нашей беде, а 12 августа выйдем на очередной пикет. Мы не знаем, как ещё просить помощи у властей в достройке нашего дома», — говорят отчаявшиеся омичи.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омск вечером 31 июля прибыл заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. С руководителем региона Александром Бурковым он обсудил перспективы развития аэропортового комплекса Омска. Сегодня, 1 августа, федеральный чиновник продолжает работу в Омске.

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Напомним, по состоянию на начало 2018 года в Омской области насчитывалось более 30 проблемных домов, среди пострадавших — несколько тысяч дольщиков.

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