В Ростове-на-Дону скорбят о смерти ростовских журналистов в ЦАР

Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону друзья и коллеги скорбят по жертвам преступления в Центральноафриканской республике (ЦАР). Среди трёх российских журналистов оказался ростовчанин Александр Расторгуев — режиссер, документалист, победитель российской национальной телевизионной премии «Тэфи» в номинации «Лучшая режиссерская работа» (2000 год).

Донские журналисты вспоминают коллегу добрым словом. В их памяти Расторгуев навсегда останется «непримиримым и гениальным».

Расторгуев родился в Ростове-на-Дону, где учился на филологическом факультете Ростовского государственного университета (ныне — Южный федеральный университет). В 1999 году окончил Государственную академию театрального искусства в Санкт-Петербурге.

Карьеру документалист начинал на местном ГТРК «Дон-ТР». Затем режиссёр переехал в Санкт-Петербург, где работал на телеканале НТВ. В 2001 году Расторгуев организовал студию «Кино». Работы ростовчанина были удостоены премий «Лавр» (2005), «Триумф» (2006), «Белый слон» (2006), специального приза жюри международного фестиваля документального кино в Амстердаме (2006) и «Артдокфест» (2008).

По сведениям источников, в Африке съёмочная группа, в составе которой был ростовчанин, работала над документальным проектом о частных военных компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела убитых российских журналистов были обнаружены 31 июля в 23 км от населенного пункта Сибю (префектура Кемо, ЦАР). По факту гибели российских журналистов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»). В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи с гибелью трёх российских граждан.

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