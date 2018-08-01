В Ярославле жена осужденного пожаловалась на дискриминацию

Ярославль, , 10:03 — REGNUM К ярославскому Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Ярославской области с жалобой на то, что ее супруга, отбывавшего уголовное наказание в одном из учреждений УФСИН России по Ярославской области, заставляют носить специальный знак на одежде. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следовало из обращения, администрация исправительной колонии поставила осужденного на профилактический учет и вменила ему обязательное ношение специального знака в виде красной полосы на одежде. Женщина настаивала на том, что подобная маркировка является дискриминационной, оскорбляет и унижает человеческое достоинство ее мужа.

Проанализировав нормативные документы, омбудсмен выяснил следующее: действительно, существует указание УФСИН России по Ярославской области, в соответствии с которым осужденные, находящиеся на профилактическом учете по различным основаниям, обязаны носить соответствующие отличительные знаки — нарукавные знаки различных цветов, нагрудные знаки с цветными полосами.

«Но вместе с тем, в Приказе Минюста России от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» содержится перечень практических инструментов профилактической работы с лицами, содержащимися в учреждениях УИС и поставленными на профилактический учет с целью недопущения совершения ими правонарушений. В указанном перечне какая-либо маркировка одежды не значится, что означает, что указание УФСИН противоречит положениям приказа Минюста», — сообщают в Аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил в УФСИН России по Ярославской области заключение о необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, предотвращению подобных нарушений в дальнейшем. В этом документе омбудсмен призвал службу исполнения наказаний принять меры по приведению положений указания УФСИН в соответствие с приказом Минюста.

Рассмотрев Заключение омбудсмена, Управление ФСИН по Ярославской области направило в учреждения системы УИС новое указание, в соответствии с которым документ, предписывающий маркировку одежды осужденных, отменен.