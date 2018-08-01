Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге за спонсорство террористов

Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Гражданка Узбекистана задержана в Петербурге по подозрению в сборе и отправке денежных средств боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным агентства «Оперативное прикрытие», 39-летняя женщина продолжительное время получала от третьих лиц деньги, переводила их на свой банковский счет, а затем отправляла на расчетные счета боевиков, находящихся на территории Сирии, где они участвуют в боевых действиях против законного правительства этой страны.

Всего за 2016−17 годы восьми лицам подозреваемая перевела суммы, эквивалентные свыше 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Правоохранители сейчас устанавливают тех, кто передавал женщине деньги для террористов, выясняют другие обстоятельства преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2018 года в Петербурге осудили к лишению свободы гражданку России, местную жительницу, работавшую в социальной сфере, причастную к деятельности региональной женской ячейкой международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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