«Ощутить солдатский дух» позволят гражданам Китая в день рождения НОАК

Пекин, , 09:59 — REGNUM Китай откроет более 600 казарм для общественности в рамках празднования 91-й годовщины со дня основания Народно-освободительной армии Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Казармы сухопутной армии, флота и военно-воздушных сил НОАК, а также военной полиции на уровне дивизий, бригад, полков, батальонов и рот будут открыты для посещения заинтересованной публики в 31 провинции по всей стране. По замыслу организаторов мероприятия, это должно привлечь интерес общественности к военной службе и дать понимание тех достижений, что принесла военная реформа, а также ощутить солдатский дух.

Напомним, что 1 августа в Китае празднует день рождения Народно-освободительной армии Китая. Она была основана в 1927 году после того, как более 30 тыс. солдат и офицеров Народно-революционной армии под руководством Чжоу Эньлая, Е Тина, Чжу Дэ, Лю Бочэна и Хэ Луна подняли восстание против правления Чан Кайши в Наньчане, перейдя на сторону Компартии Китая.

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