В Прикамье педофил приговорен к 13 годам строгого режима

Чайковский, Пермский край, , 09:54 — REGNUM В Пермском крае суд первой инстанции вынес приговор в отношении мужчины, который совершал насилие в отношении сожительницы и падчерицы. Он признан виновным в совершении неоднократного сексуального насилия над несовершеннолетней падчерицей и истязании сожительницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным силовиков, доказано, что 35-летний житель Чайковского истязал женщину в течение шести месяцев 2017 года. Насильственные сексуального характера в отношении малолетней девочки совершались в течение сентября 2017 года.

В рамках уголовного дела были назначены шесть экспертиз. Участковый уполномоченный привлечён к дисциплинарной ответственности за то, что вовремя не смог выявить и пресечь преступление против ребёнка.

Фигурант уголовного дела приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, в Пермском крае отмечен рост преступлений против детей. В первом квартале 2018 года жертвами преступных деяний стали 103 ребёнка против 81 — в первом квартале 2017 года.