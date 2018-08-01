В ярославской школе-интернате № 7 незаконно собирали деньги за питание

Ярославль, , 09:47 — REGNUM Прокуратура региона направила директору департамента образования Ярославской области требование — отменить взимание платы за питание детей в школе-интернате № 7. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, дети в школе-интернате, посещающие группу продленного дня, должны получать бесплатный полдник. Но проверка областной прокуратуры показала, что с марта 2018 года по май текущего года с родителей детей взымалась плата — 20 рублей в день.

Прокуратура области направила директору департамента образования Ярославской области представление об устранении нарушений. Однако там считают, что школа-интернат права.

«В школе-интернате поступили правильно. Они не имели права за счет денег, которые мы давали на завтрак и обед, кормить полдниками. Никаким нарушением это не является, сейчас мы пишем письмо в прокуратуру области. Родители хотят кормить детей после школы. Они сдают деньги и дети питаются. У нас полномочия кормить детей — 2 раза в день — это завтрак и обед, а поскольку родители продляли время нахождения детей в школе, то они решили кормить их полдником», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева.

В департамент образования посчитали, что их нарушение заключалось в отсутствии приказа о стоимости полдника. Сейчас этот приказ сделан.