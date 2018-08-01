Прощайте, липы: в центре Ярославля начался лесоповал

Ярославль, , 09:25 — REGNUM В историческом центре Ярославля начали под корень спиливать липы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославские СМИ неоднократно писали о том, в что в центре города массово гибнут липы. Эта напасть началась около двух лет назад. Деревья засыхают, весной на них не появляется листва. Особенно много погибших лип оказалось рядом с правительством Ярославской области и мэрией города. Некоторые из них уже спилили, но это были единичные случаи. Большая часть лип, точнее, оставшиеся от них «скелеты», так и стояли, пугая туристов и расстраивая горожан. Тем не менее теплилась надежда, что деревья погибли не совсем. Об этом говорили и в «Горзеленхозстрое» — мол, есть вероятность, что липы еще оправятся и вновь будут радовать зеленой листвой. Тем более что некоторые деревья засохли лишь частично. Но сегодня, 1 августа, в центре города начался «лесоповал» — по улице Советской спиливают деревья.

Пока мы обнаружили несколько пеньков у бывшей молодежной поликлиники, но рабочие, которые трудятся очень бодро, пояснили, что вырубка продолжится по всей улице Советской вплоть до Советской площади: «мы же не сами, нам приказали». Осенью на месте срубленных деревьев обещают посадить новые.

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