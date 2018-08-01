Калининградская область начинает задыхаться от африканской чумы свиней

Вильнюс, , 09:11 — REGNUM Калининградская область может не избежать в буквальном смысле катастрофы свиноводческой отрасли, которая началась в соседней Литве ещё пять лет назад, когда из-за первых очагов санитарные службы уничтожили десятки тысяч голов свиней, а ликвидация постигла целые фермы.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 августа, по последним данным литовской Государственной продовольственно-ветеринарной службы, и в эти дни ситуация стремительно ухудшается, критической она была названа ещё в 2014—2016 годах, а стремительно развиваться эпидемия начала в 2013 году. Только в 2014 году в Литве было уничтожено 20 тыс. голов свиней, а свиноводы заявили, что вся отрасль — на грани исчезновения. В 2015 году АЧС в Литве распространялась со скоростью 100 км в год. В итоге инфекция перешагнула границы с Латвией и Польшей и, очевидно, и Калининградской областью. Либо — из Польши уже в российский регион. В Литве утверждают, что инфекция пришла из Белоруссии, с которой Литва имеет самую протяженную границу.

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По последним данным литовской Государственной продовольственно-ветеринарной службы, с начала 2018 года в Литве зафиксировано 38 новых вспышек АЧС в домашних хозяйствах. По этой причине уничтожено 2,3 тыс. свиней. В дикой фауне — 2560 кабанов в 1092 местах. Мёртвых заражённых животных находили в 16 районах страны.

В Калининградской области вирус впервые был обнаружен только в ноябре 2017 года. По данным правительства Калининградской области, в настоящий момент подтверждено 11 очагов инфекции. Региональный портал РБК-Калининград уточняет, что вирус АЧС обнаружен специалистами на крупнейшей скотобойне области — ООО «Мир». Тем временем с 31 июля установлен карантин в районе поселка Крылово Правдинского городского округа, пишет региональная «Комсомольская правда». «Сотрудники ветслужбы изолируют заражённые участки от безнадзорных животных. Вводится ежедневное наблюдение за состоянием и передвижением кабанов. Отстрел диких зверей запрещён: для регулирования численности диких животных допускается только бескровный отлов», — поясняет портал Klops.ru

Тем временем в Литве работает многоступенчатая система контроля и профилактики. При любой вспышке в домашнем хозяйстве всех свиней ликвидируют, свиноводов жёстко штрафуют за несоблюдение санитарных норм, охотников, наоборот, поощряют уничтожать диких кабанов. Есть и компенсации Евросоюза, хотя местные фермеры не считают поддержку значительной.

Как и Польша на границе с Калининградской областью, Литва в своё время хотела построить забор с Белоруссией. Однако отказалась от проекта из-за протяжённости границы и дороговизны проекта. В итоге дикие кабаны по-прежнему массово мигрируют из Белоруссии в Литву. 19 июля камеры Службы охраны госграницы Литвы зафиксировали около сотни кабанов и кабанчиков, которые вторглись в Литву из Белоруссии. Видео стало вирусным и одним из самых популярных в Литве, а литовское ведомство даже объявило конкурс на внимательность, предложив жителям посчитать, сколько именно зверей забежало в Литву. Видео можно посмотреть здесь. Так или иначе, такой масштаб и скорость миграции только подтверждают опасность дальнейшего распространения вируса.