Власти КНР в корне меняют подход к социальному обеспечению ветеранов

Пекин, , 08:58 — REGNUM Китай планирует выпустить закон о социальном обеспечении ветеранов в новую эпоху, заявил министр по делам ветеранов Сунь Шаочэн, передает 31 июля агентство Синьхуа.

Министерство по делам ветеранов Китая обновляет всю свою политику и законы, касающиеся вопросов ветеранов, которые были приняты в КНР в 1949 году, заявил Сунь на очередном брифинге в канцелярии Госсовета.

Министерство намерено помочь более чем 80 тыс. бывших военных мужчин и женщин военнослужащих НОАК. Также власти намерены найти работу для более чем 40 тыс. ветеранов до конца 2018 года.

Отметим, что министерство по делам ветеранов и министерство финансов Китая приняли решение повысить на 10% пособия инвалидам боевых действий, полицейским офицерам, госслужащим и милиционерам, а также членам жертв, погибших и инвалидов с 1 августа 2018 года, дня армии Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти также выпустят знак почета всем семьям погибших на военной службе, который им предложено вывешивать перед входом в дом.

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