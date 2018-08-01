Защита настаивает на домашнем аресте для пожарного по делу «Зимней вишни»

Кемерово, , 08:51 — REGNUM Сегодня, 1 августа, суд вынесет решение о мере пресечения в отношении руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово Андрея Бурсина. На изменении заключения под стражу на домашний арест настаивает сторона защиты обвиняемого. Апелляционная жалоба рассматривается в Кемеровском областном суде.

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Обвиняемый в халатности по делу «Зимней вишни» обжаловал арест

Как пояснила адвокат подсудимого Ольга Куприянова, доводы следствия о том, что её подзащитный может скрыться, не имеют под собой никакого основания и носят надуманный характер, пишет Интерфакс. Она напомнила, что ранее Бурсин имел статус свидетеля, и у него не было подписки о невыезде — только обязательство о явке.

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Как сообщало ИА REGNUM, смертельный пожар, который унёс жизни 60 человек, вспыхнул в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года. В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят 11 человек. В зависимости от роли каждого им вменяется в вину сразу пять статей УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», а также «Халатность» и «Растрата».

В числе подозреваемых — начальник службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин. На его аресте настояло следствие. В июле старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Рустам Габдулин заявлял, что на потерпевших в деле о пожаре в ТЦ коллеги обвиняемого Бурсина оказывают давление, высказываются угрозы. Сам обвиняемый в халатности пожарный своей вины не признаёт. При этом, по словам старшего следователя, вина Бурсина подтверждается совокупностью собранных доказательств, а также показаниями свидетелей.

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