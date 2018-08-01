Жители Китая все больше проводят свободного времени в смартфонах

Пекин, , 08:37 — REGNUM Чтение с мобильных устройств стало самым затратным по времени увлечением среди китайских пользователей мобильного интернета за первую половину 2018 года, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Китайские пользователи мобильного интернета в среднем проводят по 39 минут в день за чтением и 34 минуты за просмотром видео и просмотром социальных сетей, говорится в докладе интернет-гиганта, занимающегося аналитикой больших данных Trustdata.

В докладе сказано, что 70 млн респондентов или порядка 26,4% китайских пользователей мобильных телефонов проводят от двух до четырех часов ежедневно в смартфонах. Сервис быстрого обмена сообщений WeChat компании Tencent является одним из самых популярных мобильных приложений.

Напомним, что интернет-сервисы и услуги все быстрее развиваются в Китае и набирают популярность. Две крупнейшие китайские интернет-компании Alibaba и Tencent обеспечили более четверти дохода отрасли и около 60% прибыли по итогам 2017 года.

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