Во Франции появились интересные трафареты, направляющие прохожих к мусорке

Париж, , 08:35 — REGNUM Трафареты на улицах, направляющие прохожих к мусорным бакам, появились в городе Лилль, Франция, сообщает агентство France-Presse.

Город Лилль совсем недавно ввел новый способ, чтобы направлять прохожих к мусорным бакам и бороться с невоспитанностью граждан.

Всего около 40 рисунков в виде знакомых нам квадратов для игры в классики были нанесены на асфальт по направлению к мусорным бакам.

«Речь идет о том, чтобы веселым и интеллигентным способом бороться с невоспитанностью граждан. Мы рассчитываем на то, что такой рисунок привлечет внимание и вместо того, чтобы бросить мусор в сторону, житель города дойдет до мусорного бака», — объясняет помощник, отвечающий за чистоту, Себастьян Дюхем, вспоминая, что его служба ежегодно собирает около 14 тонн мусора, выброшенного в не предназначенных для этого местах.

Теперь недобросовестный прохожий, выбросивший мусор мимо урны, облагается штрафом в размере 68 евро.