Семьям погибших на военной службе в Китае будут выдавать знаки почета

Пекин, , 08:28 — REGNUM Власти Китая решили выпустить знак почета всем семьям погибших на военной службе, сообщает 31 июля агентство Синьхуа.

Соответствующий приказ был выпущен Госсоветом КНР. Знак будет выдаваться семьям, чьи родственники погибли при несении службы, стали жертвами, а также инвалидами.

«Это ключевая мера по развитию традиции чествования семей военных», — говорится в циркуляре Госсовета, который предписывает исполнение постановления до 1 мая 2019 года.

Знак имеет золотую окраску, в него вписаны четыре огромных китайских иероглифа «гуан жун чжи цзя», что в переводе означает «почетная семья». Семьям самим дано право решать, где они желают видеть этот знак, но рекомендуется вывешивать его напротив двери.

Отметим, что власти Китая продолжают оформлять систему военного почета с целью создания той атмосферы вокруг военной службы, которая бы повышала ее общественный престиж и уважение.