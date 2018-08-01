АЛРОСА поставит памятник горнякам «Мира», которых не спасли из шахты

Мирный, Якутия, , 08:18 — REGNUM Напротив административно-бытового комплекса алмазного рудника «Мир» устанавливают памятник шахтёрам, погибшим в подземных выработках этой шахты в августе 2017 года. Монумент будет напоминать о трагедии, когда под землёй навсегда остались восемь человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Фото устанавливаемого памятника опубликовала газета «Мирнинский рабочий» По её информации, уже идёт монтаж монумента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 года вода прорвалась в подземные выработки шахты «Мир», расположенной под одноимённым карьером. Эвакуировать не удалось восемь горняков. Их поиски длились до 26 августа, спасательная операция затруднялась постоянно прибывающей в подземные выработки водой. В итоге шахту затопило почти полностью, надежды на спасение людей не осталось. Будет ли восстанавливаться рудник, пока неизвестно: АЛРОСА взвешивает затраты на его реабилитацию, рассматривает различные способы возобновить его работу и склоняется к варианту построить рядом другую шахту.

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