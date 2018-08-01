Минздрав выяснил, в каких регионах России чаще всего болеют

Москва, , 08:02 — REGNUM Рейтинг регионов России по заболеваемости составили специалисты Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщает 1 августа RT.

По сведениям Минздрава за 2017 год, чаще всего в России болеют жители Алтайского края — на 100 тысяч населения региона в прошлом году зафиксировано более 253 тыс. заболевших. Вторым по заболеваемости стал Санкт-Петербург (более 236 тыс.), затем следует Ненецкий АО (более 230 тыс.), Карелия (более 230 тыс.) и Коми (более 230 тыс).

Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарии (95 тыс. на 100 тыс. населения), Чечни (порядка 112 тыс.), Курской области (около 115 тыс.), Тувы (115 тыс.) и Астраханской области (около 116 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в результате равномерного удлинения всех периодов жизни человека он будет способен прожить до 120 лет.

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