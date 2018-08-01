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Ракетчики Южного военного округа подняты по учебной тревоге

Общество

Всего в маневрах задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники

Владикавказ, 1 августа 2018, 07:59 — REGNUM  На Северном Кавказе приступили к совершению марша в район выполнения учебно-боевой задачи подразделения ракетного соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В сообщении говорится, что подразделения оснащены оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М».

Всего в маневрах задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, а также более 500 военнослужащих.

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