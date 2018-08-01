В Москве 1 августа ожидается малооблачная погода и +29°С

Москва, , 07:50 — REGNUM Температура воздуха в Москве днем 1 августа составит +27.29°С, будет слабый северо-восточный ветер, а небо — преимущественно солнечным с редкими облаками, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что сегодня и в течение ближайших дней не будет осадков. В ночное время температура в столице будет опускаться до +15.17°С. Изменения в погоде произойдут к выходным, когда в Москву придут плотные облака и кратковременные дожди.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв сообщал, что с 4 августа в столице заметно похолодает.