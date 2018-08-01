В Белом доме назвали изготовление оружия на 3D-принтере незаконным

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Изготовление оружия на 3D-принтере может угрожать безопасности американских граждан, а потому его следует признать незаконным, заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.

«В США в настоящее время незаконно владеть или изготовлять полностью пластмассовый пистолет любого типа, в том числе выполненный на 3D-принтере», — сказал он, комментируя высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что он изучает «вопрос о продаже пластикового оружия».

Гидли добавил, что решение о продаже оружия будет предложено после рассмотрения вопроса. Напомним, еще в 2013 году основатель компании Defense Distributed Коди Уилсон изобрел пистолет, основные детали которого можно напечатать на 3D-принтере. Свои наработки он опубликовал в интернете, что вызвало обеспокоенность властей многих стран. На этой неделе стало известно, что генпрокуроры девяти штатов США обратились с иском против Белого дома из-за разрешения на публикацию инструкции по сборке напечатанного на принтере пистолета.

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