Угроза ЧС: Прикамье отстаёт от графика по подготовке к зиме

Пермь, , 07:38 — REGNUM В Пермском крае работы по подготовке жилого фонда к зиме идут с отставанием от графика. Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что в 2017 году были инциденты, поэтому вопрос подготовки домов к отопительному периоду главы муниципальных образований должны держать на личном контроле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По плану работу идут лишь в 10 муниципальных образованиях, а в 33 — отмечено отставание. В Региональной службе по тарифам заявили об угрозе ЧС в трёх районах. Критическая ситуация складывается в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском муниципальных районах. От главы Кизеловского района губернатор 31 июля потребовал в течение недели заключить соглашение по подготовке котельных, а главе Чусового поручил найти оператора на содержание котельных.

В регионе планируется подготовить 28,6 тысячи многоквартирных домов и 5 тысяч объектов социальной сферы. Готовность жилого фонда пока составляет чуть более 85%. К 15 сентября осталось подготовить 16 708 многоквартирных домов, в которых проживает более 100 тысяч человек. В большинстве случаев причиной отставания от графика по подготовке к зиме является неготовность внутридомовых систем отопления.