Среда, 1 Августа 2018 года
08:58:23 МСК

Угроза ЧС: Прикамье отстаёт от графика по подготовке к зиме

Общество

В трёх районах сложилась критическая ситуация

Пермь, 1 августа 2018, 07:38 — REGNUM  В Пермском крае работы по подготовке жилого фонда к зиме идут с отставанием от графика. Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что в 2017 году были инциденты, поэтому вопрос подготовки домов к отопительному периоду главы муниципальных образований должны держать на личном контроле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По плану работу идут лишь в 10 муниципальных образованиях, а в 33 — отмечено отставание. В Региональной службе по тарифам заявили об угрозе ЧС в трёх районах. Критическая ситуация складывается в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском муниципальных районах. От главы Кизеловского района губернатор 31 июля потребовал в течение недели заключить соглашение по подготовке котельных, а главе Чусового поручил найти оператора на содержание котельных.

В регионе планируется подготовить 28,6 тысячи многоквартирных домов и 5 тысяч объектов социальной сферы. Готовность жилого фонда пока составляет чуть более 85%. К 15 сентября осталось подготовить 16 708 многоквартирных домов, в которых проживает более 100 тысяч человек. В большинстве случаев причиной отставания от графика по подготовке к зиме является неготовность внутридомовых систем отопления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить