ЮНИСЕФ: 78 млн новорожденных подвергаются риску смерти

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM По данным организации ЮНИСЕФ порядка 78 млн новорожденных в мире подвергаются риску смерти из-за того, что не пьют материнское молоко в первые часы своей жизни, сообщает 1 августа Al Jazeera.

По данным правозащитной организации, лишь двое из пяти младенце вскармливаются грудью сразу же после рождения.

«Когда речь идет о грудном вскармливания, то это вопрос жизни и смерти во многих странах», — отметил исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

По данным исследования правозащитников, отсрочка грудного вскармливания от двух до 23 часов увеличивает риск смертности на 33%. Если младенцев начинают вскармливать через сутки или больше, то риск повышается до 50% и выше.

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