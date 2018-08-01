Сексуальная эксплуатация «эндемична» в гуманитарном секторе

Лондон, , 07:32 — REGNUM Проблема сексуальной эксплуатации является «эндемичной» в области гуманитарной помощи, организация сделала слишком мало, чтобы попытаться ее устранить, согласно докладу, опубликованному британским парламентом. Об этом сообщает газета 20 minutes.

Доклад комитета палаты общин по международному развитию следует за скандалом, вызванным февральскими откровениями о сексуальном насилии со стороны некоторых сотрудников британской неправительственной организации (НПО) Oxfam после разрушительного землетрясения 2010 года на Гаити.

Комиссия считает, что масштабы проблемы невозможно определить, но подозревает, что известные случаи являются лишь верхушкой айсберга.

«Имеются случаи сексуальной эксплуатации и надругательств, и они происходят во всех организациях, странах и учреждениях. Это хронически, и это происходит давно», — говорится в докладе.

По мнению депутатов Европарламента, гуманитарный сектор переоценивает усилия, предпринимаемые для решения этой проблемы: саморегулирование, которое оно создало, является недостаточным. В частности, депутаты рекомендуют создать глобальный реестр гуманитарных работников для предотвращения перехода недобросовестных сотрудников из одной НПО в другую.

В октябре 2018 года Соединенное Королевство проведет международную конференцию для определения общего подхода для всего гуманитарного сектора.