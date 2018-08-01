Более 90% граждан Китая обеспокоены безопасностью своих персональных данных

Пекин, , 07:07 — REGNUM Согласно недавнему исследованию, 92% китайских респондентов обеспокоены безопасностью своих персональных данных, сообщает издание China Youth Daily, передает 31 июля агентство Синьхуа.

В рамках исследования были опрошены 2024 респондента. В общей сложности 84,5% опрошенных утверждают, что от них требуют предоставить свою личную информацию компаниям при скачивании мобильных приложений на их устройства, а 67% уверены, что некоторые разработчики приложений собирают без спроса с пользователей личные данные.

Более 80% опрошенных отмечают, что они получали нежелательные звонки или сообщения после регистрации не некоторых платформах. Аналитик Сюн Жань заявил, что поставщики некоторых услуг и платформ не подчиняются соглашению о неразглашении пользовательских протоколов и продают информацию пользователей третьим лицам, в то время как некоторые пользователи не утруждают себя обеспечением защиты собственных данных.

Адъюнкт-профессор Китайского университета политических наук и права Чжу Вэй отметил, что у многих компаний нет даже персонала, который бы отвечал за защиту личных данных. Он призвал законодателей подготовить и обсудить специальный закон о защите персональных данных и дать детальную его интерпретацию.