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Жители уральского города Карталы наказаны за отстрел косуль

Общество

Причинили государству материальный ущерб в сумме 120 тысяч рублей

Карталы, Челябинская область, 1 августа 2018, 05:48 — REGNUM  Штраф в размере сто тысяч рублей заплатит каждый из браконьеров, осужденных за незаконный отстрел косуль в городе Карталы (Челябинская область), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело об отстреле животных рассматривалось в Карталинском городском суде. Трое карталинцев признаны виновными в незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). Они отстрелили две особи, перемещаясь на снегоходах.

«Своими совместными действиями обвиняемые нарушили экологическую безопасность животного мира Карталинского охотничьего хозяйства и причинили государственному охотничьему фонду материальный ущерб в сумме 120 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре.

В суде карталинцы признали вину, материальный ущерб возмещается.

«Судом каждому виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, с 22 июня по 28 июня 2018 г. браконьерами незаконно добыто 16 сибирских косуль.

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Браконьерство
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