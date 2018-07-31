Тридцать любителей шаурмы оказались в больницах Киева

Киев, , 22:18 — REGNUM В столице Украины началась вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская 31 июля на своей странице в социальной cети Facebook.

На данный момент госпитализированы 30 человек:

«Больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой», — рассказала Голубовская.

Напомним, в средине июля в детском лагере «Орленок», расположенном на подконтрольной Украине территории ДНР, отравились 94 человека, большинство которых — дети.

Читайте также: В Донецкой области назвали причину массового отравления детей в лагере