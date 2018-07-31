Украинские службы выяснили, почему в стране вымирают пчелы

Киев, , 21:14 — REGNUM Экспертиза установила, что в 53% случаев украинские пчелы гибнут из-за химикатов, сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа 31 июля в интервью изданию AgroPolit.

По мнению Лапы, чтобы предотвратить вымирание пчел, необходимо обязать сельскохозяйственные предприятия заранее уведомлять местные органы власти о том, какую территорию и какими химикатами они намерены обработать.

Напомним, в начале июня 2018 года в некоторых районах Запорожской области зафиксирован массовый мор пчел, вызванный химической обработкой полей.

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