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Украинские службы выяснили, почему в стране вымирают пчелы

Общество

В большинстве случаев украинские пчелы гибнут от нерегулируемого применения химикатов местными сельхозпредприятиями

Украинские службы выяснили, почему в стране вымирают пчелы
Пчелы

Киев, 31 июля 2018, 21:14 — REGNUM  Экспертиза установила, что в 53% случаев украинские пчелы гибнут из-за химикатов, сообщил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа 31 июля в интервью изданию AgroPolit.

По мнению Лапы, чтобы предотвратить вымирание пчел, необходимо обязать сельскохозяйственные предприятия заранее уведомлять местные органы власти о том, какую территорию и какими химикатами они намерены обработать.

Напомним, в начале июня 2018 года в некоторых районах Запорожской области зафиксирован массовый мор пчел, вызванный химической обработкой полей.

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