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В Харькове пенсионер-танкостроитель оштрафован за серию лекций в Китае

Общество

Сумма штрафа — около восьми тысяч рублей

В Харькове пенсионер-танкостроитель оштрафован за серию лекций в Китае
Иван Шилов © ИА REGNUM
Население украины

Харьков, Украина, 31 июля 2018, 20:55 — REGNUM  Московский районный суд Харькова вынес решение в адрес бывшего работника предприятия «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению», который читал лекции о танковых двигателях в Китае, сказано в решении суда, опубликованном 31 июля на официальном сайте ведомства.

Более сорока лет мужчина работал инженером-исследователем. Он разрабатывал двигатели, использовавшиеся на известных советских танках и БТР.

В мае 2016 года бывший сотрудник предложил ученому посетить Китай, провести консультации на тему обслуживания танковых двигателей, а также прочитать лекции.

Мужчина согласился, съездил в Китай и получил за свои услуги около $6 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове к 12-летнему тюремному сроку приговорен пожилой ученый, якобы собиравший секретную информацию для России.

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